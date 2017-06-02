Назван состав мужской сборной РФ по гандболу на отборочные матчи ЧЕ

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым вызвал на тренировочный сбор в рамках подготовки к матчам второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2018 против команд Словакии и Черногории 20 гандболистов, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Сбор команды в Новогорске пройдёт с 6 по 12 июня, после чего гандболисты отправятся в Братиславу на матч со сборной Словакии (14 июня). Спустя три дня команда Торгованова в Москве проведёт игру со сборной Черногории (17 июня), которая станет завершающей в отборочном цикле чемпионата Европы. После четырёх туров сборная России пока замыкает группу 6, набрав 2 очка. Возглавляет турнирную таблицу сборная Швеции, на счету которой 8 баллов. На втором месте располагается сборная Черногории (4 очка). Ближайший соперник сборной России – команда Словакии – на третьей строчке, в её активе 2 очка.

В сборе примут участие следующие гандболисты:

вратари: Олег Грамс, Дмитрий Павленко (оба – «Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы»);

правые крайние: Даниил Шишкарев («Вардар»), Дмитрий Ковалев, Дмитрий Корнев (оба – «Чеховские медведи»);

правые полусредние: Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»);

разыгрывающие: Павел Атьман (БГК им.Мешкова), Дмитрий Житников («Висла»), Игорь Карлов (СКИФ);

левые полусредние: Азат Валиуллин («Лемго»), Александр Деревень («Вардар»), Александр Шкуринский (СКИФ), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»);

линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба – «Мотор»), Денис Васильев («Динамо Астрахань»);

левые крайние: Игорь Сорока («Мотор»), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).