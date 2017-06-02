Российские байдарочники стали пятыми на чемпионате Европы по гребному слалому

На чемпионате Европы по гребному слалому в Тацене (Словения) завершились командные финалы. Мужская и женская сборные России в байдарке-одиночке заняли пятые места. У мужчин в состав команды входили Павел Эйгель, Сергей Маймистов, Максим Шабанов, у женщин – Александра и Екатерина Перовы, Марта Харитонова. Первенствовали чехи и словенки. В каноэ-одиночке у мужчин победили немцы, россияне стали девятыми.

Гребной слалом. Чемпионат Европы. Тацен, Словения

Женщины. Байдарка-одиночка. Команды

1. Словения – 122,60.

2. Испания – 125,68.

3. Франция – 129,39…

5. Россия – 130,52.

Мужчины. Байдарка-одиночка. Команды

1. Чехия – 101,28.

2. Франция – 101,73.

3. Польша – 104,01…

5. Россия – 115,05.

Каноэ-одиночка. Команды

1. Германия – 108,94.

2. Словения – 111,13.

3. Италия – 112,98…

9. Россия – 134,49.