Российские байдарочники стали пятыми на чемпионате Европы по гребному слалому

На чемпионате Европы по гребному слалому в Тацене (Словения) завершились командные финалы. Мужская и женская сборные России в байдарке-одиночке заняли пятые места. У мужчин в состав команды входили Павел Эйгель, Сергей Маймистов, Максим Шабанов, у женщин – Александра и Екатерина Перовы, Марта Харитонова. Первенствовали чехи и словенки. В каноэ-одиночке у мужчин победили немцы, россияне стали девятыми.
Гребной слалом. Чемпионат Европы. Тацен, Словения
Женщины. Байдарка-одиночка. Команды
1. Словения – 122,60.
2. Испания – 125,68.
3. Франция – 129,39…
5. Россия – 130,52.
Мужчины. Байдарка-одиночка. Команды
1. Чехия – 101,28.
2. Франция – 101,73.
3. Польша – 104,01…
5. Россия – 115,05.
Каноэ-одиночка. Команды
1. Германия – 108,94.
2. Словения – 111,13.
3. Италия – 112,98…
9. Россия – 134,49.