«Локомотив» вышел в полуфинал КЕЧ, одолев «Кристалл» в серии пенальти

В российском четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл чемпиона России — «Кристалл» из Санкт-Петербурга.

Основное время и овертайм завершились вничью — 4:4. При этом «Кристалл» уступал по ходу встречи — 1:4, но сумел отыграться. Дубли оформили Борис Никоноров («Локомотив») и Деян Станкович («Кристалл»), а ключевым в серии пенальти стал сейв Максима Чужкова после удара Родриго.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с победителем португальского противостояния «Спортинг» — «Брага».

Кубок европейских чемпионов—2017. Назаре, Португалия

1/4 финала

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Кристалл» (Санкт-Петербург, Россия) — 4:4 (3:1, 1:1, 0:2, 0:0, по пен. — 3:2).