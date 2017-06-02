Иконникова: не знаю, какие соображения были у ИААФ в отношении ветеранов РФ

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Иконникова прокомментировала решение ИААФ запретить восьмерым российским спортсменам-любителям принять участие в ветеранском чемпионате Европы в Дании. Отказ, в частности, получил 80-летний спортсмен, а официальная причина данного решения – его отсутствие в пуле допинг-тестирования.

«Основной критерий – отсутствие в пуле тестирования. У каждой организации (это международная федерация по виду спорта или национальная антидопинговая организация) есть свои критерии по формированию пула. Как правило, это выступление на высоком уровне или ситуация, когда спортсмен ничего долго не показывает, а потом совершает скачок. Также в пул автоматически попадают те, кто когда-то нарушил антидопинговые правила или чей персонал когда-либо был замешен в нарушениях. В пул включают ещё тех спортсменов, кто отбывает действующую дисквалификацию. Плюс есть специфика вида — по мнению антидопинговой организации, в какой-то дисциплине есть более высокий риск применения допинга. Также в пул попадают те спортсмены, которые постоянно выступают на международных соревнованиях и показывают высокие результаты. Я не знаю, какие соображения были у ИААФ в отношении ветеранов. Вполне возможно, у ветеранов проводится допинг-контроль, но на соревнованиях. Будет допинг-контроль или не будет, определяет организатор соревнований. Все заявки наших ветеранов сопровождаются письмом от федерации. Какая позиция у ВФЛА, сказать не могу, ведь я не занимаюсь заявками», — сказала Иконникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетики Мария Трущенкова пояснила, что решения по отказам будут разосланы сегодня.

«От ветеранов было подано девять заявок, на восемь из них пришли отказы. Решения по этим отказам будут разосланы сегодня. В основном это причины, связанные с отсутствием этих ветеранов в пуле тестирования. На данный момент от нашей федерации на рассмотрении находятся порядка 80 заявок», — сказала Трущенкова.