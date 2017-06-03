Украинец Кузубов стал единоличным лидером ЧЕ по шахматам в Минске

В столице Беларуси продолжается чемпионат Европы по шахматам среди мужчин. После 4 туров единоличным лидером стал украинский гроссмейстер Юрий Кузубов, оставшийся единственным из участников, кто выиграл все проведенные партии и имеет в активе 4 очка. На пол-очка отстают 18 участников, в том числе россияне Дмитрий Бочаров, Антон Демченко, Максим Матлаков, Александр Рязанцев, Владимир Федосеев, Денис Хисматуллин и Александр Шиманов.

Федосеев в четвертом туре черными сыграл вничью с белорусом Сергеем Азаровым. Матлаков белыми обыграл соотечественника Павла Понкратова, Евгений Томашевский черными взял верх над Оттомаром Ладвой из Эстонии, Александр Рахманов также черными — над украинцем Виталием Сивуком, а Рязанцев — черными над Леваном Панцулая из Грузии.

Вничью завершились партии с участием россиян Дмитрия Яковенко, Дмитрия Андрейкина, Александра Мотылева, Вадима Звягинцева, Даниила Дубова. Владислав Артемьев свою партию четвертого тура проиграл.