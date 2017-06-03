Чужков: в матче с «Кристаллом» отбил пенальти в третий раз в карьере

Вратарь сборной России по пляжному футболу и московского «Локомотива» Максим Чужков поделился впечатлениями от победы своей команды над питерским «Кристаллом» в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов в Назаре (Португалия).

«Было непросто провести три периода без замен, а потом ещё овертайм и серию пенальти. Сегодня к тому же солнышко вышло — настоящая пляжнофутбольная погода. Ребята боролись, здорово сыграли в обороне, молодцы!

Это, кстати, был всего третий отбитый мною пенальти в официальном матче за всю карьеру. Я доволен, команда и президент тоже. Силы остались! Выход в полуфинал придал команде много эмоциональных сил. Поздравляю с этим радостным событием всех болельщиков", — приводит слова Чужкова Beachsoccerrussia.ru.