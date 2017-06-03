Видеосюжет о втором дне Кубка Ассоциации класса «Оптимист» и Кубка Газпрома

2 июня в Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга продолжились соревнования в рамках Кубка Ассоциации класса «Оптимист», а также стартовал первый этап серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». К участию в Кубке Ассоциации заявлены 104 спортсмена из восьми регионов страны.

После отмены гонок в первый день соревнований из-за штормового ветра в пятницу состоялись две гонки, прошедшие в экстремальных условиях. На старт вышли порядка 70 спортсменов из 104 зарегистрировавшихся. Среди юношей первенствовал Дмитрий Лаздин из Тольятти, а у девушек сильнейшей стала петербурженка Александра Лукоянова.

Предлагаем вашему вниманию видеоотчёт о втором дне Кубка Ассоциации класса «Оптимист».