Исинбаева: слежу только за теми соревнованиями, где выступают наши

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева, которой в субботу, 3 июня, исполняется 35 лет, рассказала, смотрит ли соревнования по лёгкой атлетике, а также прокомментировала требование Всемирного антидопингового агентства о её уходе с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.

«Слежу только за теми соревнованиями по лёгкой атлетике, где наши выступают. Пока таких стартов не очень много. Но мне приятно, что потихоньку российские атлеты получают допуск к соревнованиям. Очень надеюсь, что скоро ситуация нормализуется.

Что касается требования ВАДА, то меня уже давно ничего не удивляет. 31 мая я сообщила, что передаю свои полномочия Александру Ивлеву. Мы приняли правки в Устав РУСАДА, которые не разрешают мне работать в качестве председателя, но позволяют оставаться членом наблюдательного совета. Всё нормально", — приводит слова Исинбаевой агентство «Весь спорт».