ЦСКА проиграл действующему победителю КЕЧ «Виареджо» и поспорит за 11-е место

Московский ЦСКА в матче плей-офф за 9-12-е места по итогам Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) в дополнительное время уступил итальянскому «Виареджо» со счётом 3:5. Напомним, что «Виареджо» является действующим чемпионом турнира.

В полуфиналах позднее московский «Локомотив» сыграет с португальской «Брагой», а саратовская «Дельта» встретится с украинским «Артур Мьюзик».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Плей-офф за 9-12-е места. Первый матч

«Виареджо» (Италия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 5:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 2:0).