Климов: сейчас экономия на всём, но всё, что необходимо, у прыгунов есть

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал о своём нынешнем состоянии и планах по подготовке к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

«Рабочее состояние. Всё идёт по плану, что не может не радовать. У нас начался сбор здесь, в Чайковском, потом будет Нижний Тагил, затем Сочи — и так по кругу. Последний сбор, непосредственно перед выездом в Корею, состоится в Японии. По климату, часовому поясу очень похоже, плюс прекрасные условия. Подготовка в России может быть не хуже, чем за рубежом. Наши комплексы построены по последним технологиям и превосходят в этом плане, скажем, большинство австрийских трамплинов.

Финансирование по сравнению с Играми в Сочи сократилось, это очень заметно. Подготовка, сборы – всё по минимуму. Расходы сократились кардинально, экономия буквально на всём. Мы ведь не привереды какие. Всё, что необходимо для нормальной работы, у нас есть. Просто в сравнении с Сочи разница колоссальная, а так и этого хватает", — рассказал Климов.