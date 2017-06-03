Россия разгромила поляков на этапе европейского Гран-при по регби-7 в Москве

Сборная России начала выступление на домашнем этапе европейской серии Гран-при по регби-7 в Москве с крупной победы над командой Польши. Подопечные Андрея Сорокина выиграли со счётом 48:5.

Во втором туре россияне сыграют с итальянцами, а завершат выступление на групповом этапе матчем с командой Испании. Обе встречи пройдут сегодня, 3 июня, на стадионе «Октябрь».

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Первый этап. Москва, Россия

Группа В. 1-й тур

Россия — Польша — 48:5 (22:5)

Испания — Италия — 0:14 (0:14).