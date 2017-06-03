Экс-сотрудник АНБ: мы совместно с ФБР вели тотальную слежку на Олимпиаде-2002

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк заявил, что его организация совместно с Федеральным бюро расследований вела слежку за участниками и гостями зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

«Руководители АНБ и ФБР рассматривали Игры-2002 как отличную возможность наладить массовую слежку в новом масштабе. Проверялись все текстовые сообщения и электронные письма в районе места проведения Игр», — приводит слова Дрейка АР.

Глава АНБ Уэйн Мерфи заявил, что его организация во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити следила за перепиской только одного человека, подозреваемого в связи с террористами.