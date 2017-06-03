Бах: надеюсь, комиссии МОК по допингу в РФ завершат работу до Олимпиады-2018

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о предполагаемых сроках вынесения комиссиями организации решения в отношении антидопинговых нарушений, допущенных российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

«Наши санкции в отношении России зависят от итогов работы комиссий МОК. Я надеюсь, что мы получим их доклады до Олимпиады в Пхёнчхане», — приводит слова Баха Inside the Games.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, одна из которых занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр в Сочи, а вторая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.