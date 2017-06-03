Исинбаева: надеюсь, мои следующие 35 лет будут такими же эффективными

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева, которой сегодня, 3 июня, исполнилось 35 лет, рассказала, чего успела добиться в жизни.

«Дорогие друзья! Сегодня мне исполняется 35 лет! День рождения – мой самый любимый праздник. Небольшой итог моих 35 лет, чего я успела добиться. Итак:

— победы в спорте: Олимпийские игры — 2 золота, бронза — 1; чемпионаты мира — 7 побед, 1 серебро и 1 бронза; чемпионаты Европы — 2 победы и 1 серебро, Кубок мира — 1 победа. 28 мировых рекордов;

— награждена: Орденом за заслуги перед отечеством, Орденом почёта, медалью за заслуги перед отечеством II степени, медалью Николая Озерова, званием почётного гражданина Волгоградской области;

— член Международного Олимпийского Комитета, член совета при Президенте Российской Федерации по развитию физкультуры и спорта, член наблюдательного совета антидопингового агенства РУСАДА, Президент Благотворительного фонда своего имени;

— замужем за чудесным человеком. Имеем одну дочь пока.

Надеюсь, мои следующие 35 лет будут такими же эффективными», — написала Исинбаева на своей странице в сети «Инстаграм».