«Газпром-Югра» занял третье место в ЧР по мини-футболу, одолев «Сибиряк»

«Газпром-Югра» в третьем матче серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу за третье место на своей площадке одержал волевую победу над новосибирским «Сибиряком» со счётом 4:2. Таким образом, подопечные Кака завоевали бронзовые медали соревнований, выиграв все три матча серии.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Серия за 3-е место. Третий матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:3 (2:2)

Голы: Волынюк, 19 (0:1), Анисимов, 19 (0:2), Пирогов, 20 (1:2), Афанасьев, 22 (2:2)

Счёт в серии: 3-0.