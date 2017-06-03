«Спартак» забил «Бала Азулу» 9 голов и поспорит за 5-е место на КЕЧ

Московский «Спартак» в первом матче плей-офф за пятое-восьмое места на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) разгромил испанский «Бала Азул» со счётом 9:0. Шесть голов забил испанский легионер красно-белых Эду Суарес.

За итоговое пятое место спартаковцы поспорят с лучшей командой в противостоянии «Кристалла» и «Спортинга».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Плей-офф за 5-8-е места. Первый матч

«Спартак» (Москва, Россия) — «Бала Азул» (Испания) — 9:0 (3:0, 2:0, 4:0).