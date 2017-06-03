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Щегловский: у бобслеистов РФ задача-минимум на Кубок мира — попадать в десятку

3 июня 2017, суббота. 17:40. Другие

Павел Щегловский прокомментировал своё назначение старшим тренером сборной России по бобслею. На этом посту он сменил Олега Сухорученко, который теперь занимается молодёжным составом.

«Назначение было для меня неожиданным, но после некоторых размышлений я принял это предложение, так как имею опыт работы старшим тренером молодёжной команды. К тому же в основной сборной сильный тренерский состав. Надеюсь, общими усилиями мы сможем показать достойный результат. Большинство вопросов мы решаем коллегиально, обсуждая проблемы по мере их возникновения. Кардинально ничего в первой команде не изменится. Я постараюсь следовать тем принципам, которых придерживался, будучи тренером «молодёжки». Каждый специалист отвечал за свой участок — ОФП, старт, трасса. Мы собирались вместе и обменивались идеями. Надеюсь сохранить это в главной команде. Мы все вместе отвечаем за результат, тем более что в этом сезоне ответственность особая — впереди Олимпиада.

Перспективы у команды есть. Александр Касьянов выиграл в Пхёнчхане оба заезда с рекордом трассы, показав хороший старт, однако в этом компоненте нам предстоит прибавить, в этом я вижу серьёзный резерв. Задача-минимум на Кубок мира — попадать в десятку, чтобы быть в равном положении с конкурентами при жеребьёвке олимпийских заездов», — цитирует Щегловского пресс-служба ФБР.

Источник: Федерация бобслея и скелетона России Сообщить об ошибке
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3 июня 2017, суббота
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