Сабитова стала шестой на ЧЕ по гребному слалому в каноэ-одиночке

На чемпионате Европы по гребному слалому в Тацене (Словения) россиянка Зульфия Сабитова стала шестой в каноэ-одиночке. Золото завоевала британка Кимберли Вудс. Ещё две россиянки вошли в десятку: Алсу Миназова стала восьмой, Полина Мухгалеева — 10-й.

В байдарке-одиночке лучший из россиян Павел Эйгель дошёл до финала, где стал 11-м. Два первых места заняли поляки Матеуш Полачик и Дариуш Попела. Бронзу завоевал чех Иржи Прскавец.

Гребной слалом. Чемпионат Европы. Словения, Тацен

Женщины. Каноэ-одиночка

1. Кимберли Вудс (Великобритания) – 110,31.

2. Тереза Фисерова (Чехия) – 112,90.

3. Надин Вератшниг (Австрия) – 116,19…

6. Зульфия Сабитова (Россия) – 123,30…

8. Алсу Миназова (Россия) – 127,95…

10. Полина Мухгалеева (Россия) – 173,82.

Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Матеуш Полачик (Польша) – 83,06.

2. Дариуш Попела (Польша) – 83,63.

3. Иржи Прскавец (Чехия) – 84,03…

11. Павел Эйгель (Россия) – 87,70…

37. Сергей Маймистов (Россия) – 103,15…

39. Максим Шабанов (Россия) – 105,30.