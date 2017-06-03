Россияне победили испанцев на этапе европейского Гран-при по регби-7 в Москве

Сборная России во втором туре группового этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Москве переиграла команду Испании со счетом 17:12. Ранее подопечные Андрея Сорокина разгромили регбистов из Польши (48:5) и Италии (27:0).

В четвертьфинале, 4 июня, сборная России, занявшая первое место в группе В, сыграет с командой Грузии. Полуфиналы, финал и матчи за все остальные места также пройдут в воскресенье.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Первый этап. Москва

Группа В. 3-й тур

Италия — Польша — 31:10

Россия — Испания — 17:12