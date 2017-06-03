Ватерполистки сборной России стали третьими на турнире в Китае

Ватерполистки сборной России заняли третье место на международном турнире в Куньшане (Китай), обыграв в малом финале команду Нидерландов. Основное время матча завершилось вничью со счётом 8:8 (3:2, 2:1, 1:0, 2:5). А в серии послематчевых пенальти точнее были россиянки – 6:5. На предварительном этапе отечественные ватерполистки проиграли голландкам (8:10).

Победитель турнира также был определён по пенальти. Основное время финальной встречи между командами Греции и США завершилось со счётом 8:8, а в серии пенальти сильнее оказались американки — 3:0.

Отметим, что именно американкам россиянки уступили в полуфинале (3:17).