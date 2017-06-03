Женская сборная России по гандболу выиграла турнир в Турции

В рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира против команды Польши (первая игра запланирована на 9 июня в Астрахани, ответная – 15 июня в Кошалине) женская сборная России по гандболу принимает участие в товарищеском турнире в Анталье (Турция). В матче третьего тура россиянки разгромили команду Литвы со счётом 30:12.

Это третья победа подопечных Евгения Трефилова на турнире. Ранее россиянки обыграли команду Македонии (35:29) и сборную Турции (34:32). Сборная России выиграла турнир, одержав три победы в трёх матчах.