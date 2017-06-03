«Дельта» не смогла выйти в финал КЕЧ по пляжному футболу, уступив «Артур Мьюзик»

Саратовская «Дельта» в полуфинале Кубка европейских чемпионов-2017 в Назаре (Португалия) уступила украинскому «Артур Мьюзик» со счётом 5:7. Российская команда до 27-й минуты имела преимущество в счёте, но концовку лучше провели украинцы, трижды забившие в заключительном периоде.

4 июня за третье место «Дельта» поспорит с московским «Локомотивом», а «Артур Мьюзик» во второй год подряд сыграет в финале, где на этот раз встретится с португальской «Брагой».

Кубок европейских чемпионов-2017. Назаре, Португалия

Полуфинал

«Артур Мьюзик» (Украина) — «Дельта» (Саратов, Россия) — 7:5 (2:4, 2:0, 3:1).