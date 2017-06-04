Хонина победила в многоборье на этапе Челлендж Кубка в Испании

Россиянка Полина Хонина победила в личном многоборье на этапе Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Гвадалахаре. Второе место заняла её соотечественница Екатерина Селезнёва. В групповом многоборье первенствовала сборная России.
Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Гвадалахара, Испания
Личное многоборье
1. Полина Хонина (Россия) – 68,700.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 67,650.
3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 67,150.
Группы. Многоборье
1. Россия – 36,550.
2. Украина – 36,350.
3. Беларусь – 35,300.