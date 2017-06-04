Россияне проиграли в полуфинале этапа европейского Гран-при в Москве

Сборная России в полуфинале этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Москве уступила команде Ирландии со счётом 21:28. В матче за третье место россияне сыграют с итальянцами, а в финале команда Ирландии встретится с испанцами.

Напомним, что накануне на групповом этапе подопечные Андрея Сорокина оказались сильнее сборных Польши (48:5), Италии (27:0) и Испании (17:12), а в четвертьфинале сегодня, 4 июня, победили грузинских регбистов (22:14).

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Первый этап. Москва, Россия

Полуфинал

Россия — Грузия Ирландия — 21:28 (7:21).