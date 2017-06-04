«Спартак» проиграл «Кристаллу» в матче за пятое место на КЕЧ по пляжному футболу

Питерский «Кристалл» в матче за пятое место на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) одержал уверенную победу над московским «Спартаком» со счётом 5:1. Дубль оформил Юрий Крашенинников.

Напомним, что в матче за третье место встретятся саратовская «Дельта» и московский «Локомотив», а в финале за титул поспорят португальская «Брага» и украинский «Артур Мьюзик».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Плей-офф. Матч за пятое место

«Кристалл» (Санкт-Петербург, Россия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).