Китаянка Дин Нин — чемпионка мира по настольному теннису

Китаянка Дин Нин в финале женского одиночного разряда чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе (Германия) победила свою соотечественницу Чжу Юлин. Бронзовые награды завоевали ещё одни представительницы Поднебесной Лю Шивен и японка Мию Хирано.

Россиянки Полина Михайлова и Яна Носкова проиграли в 1/32 финала, а Ольга Воробьёва и Мария Тайлакова проиграли свои матчи в 1/64 финала.

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия

Женщины. Одиночный разряд



Финал

Дин Нин (Китай) — Чжу Юлин (Китай) — 4:2 (11:4, 9:11, 4:11, 12:10, 11:6, 11:7)