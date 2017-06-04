Де Гендт выиграл первый этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto-Soudal победил на первом этапе веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине», проходившем в Сент-Этьене (Франция). Второй результат показал француз Аксель Домон, выступающий за AG2R, а замкнул тройку лидеров представитель Италии Диего Улисси из команды UAE.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
Первый этап. Сент-Этьен, Франция. 170,5 км
1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 4:17.04.
2. Аксель Домон (Франция, AG2R) – +0.44
3. Диего Улисси (Италия, UAE) – +0.57