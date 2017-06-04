Сборная России по регби взяла бронзу этапа европейского Гран-при в Москве

Сборная России в матче за третье место этапа европейской серии Гран-при по регби-7, который проходит в Москве, одержала победу над командой Италии со счётом 31:12.

Напомним, что накануне на групповом этапе подопечные Андрея Сорокина уже обыгрывали Италию (27:0), а также сборные Польши (48:5) и Испании (17:12). 4 июня в четвертьфинале россияне победили грузинских регбистов (22:14), а в полуфинале проиграли команде Ирландии (21:28).

Позднее в финале встретятся сборные Ирландии и Испании.

Сборная России является трёхкратным чемпионом Европы по регби-7 (2007, 2009 и 2016 гг.).

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Первый этап. Москва, Россия

Матч за третье место

Россия — Италия — 31:12 (10:5).