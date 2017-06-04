Каноист Петров завоевал серебро на этапе Кубка мира в Белграде

Российский каноист Павел Петров завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Белграде (Сербия), на дистанции 5000 метров. Первенствовал трёхкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель, бронзовым призёром соревнований стал поляк Матеуш Каминский.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Третий этап. Белград, Сербия
Мужчины. 5000 м. Каноэ-одиночка
1. Себастьян Брендель (Германия) – 23.09,490.
2. Павел Петров (Россия) – 23.16,170.
3. Матеуш Каминский (Польша) – 23.41,210.