Каноист Петров завоевал серебро на этапе Кубка мира в Белграде

Российский каноист Павел Петров завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Белграде (Сербия), на дистанции 5000 метров. Первенствовал трёхкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель, бронзовым призёром соревнований стал поляк Матеуш Каминский.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Третий этап. Белград, Сербия

Мужчины. 5000 м. Каноэ-одиночка

1. Себастьян Брендель (Германия) – 23.09,490.

2. Павел Петров (Россия) – 23.16,170.

3. Матеуш Каминский (Польша) – 23.41,210.