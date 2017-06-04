Сборная Москвы выиграла чемпионат России по триатлону в эстафете

В Ижевске смешанной эстафетой, которая претендует на включение в программу Олимпийских игр (плавание – 250 м, велогонка – 6,6 км, бег – 1,6 км), завершился чемпионат России по триатлону.

Победу одержала сборная Москвы в составе Юлии Голофеевой, Андрея Брюханкова, Анастасии Васильевой и Ильи Прасолова. Вторыми стали триатлонисты Ярославской области (Елизавета Жижина, Дмитрий Эсаулов, Мария Чуйко, Вячеслав Васильев). Бронзовые медали национального первенства завоевали петербуржцы (Тамара Максиянова, Антон Пономарёв, Мария Бибичева, Антон Козлов).