Сборная Ирландии выиграла этап европейского Гран-при по регби-7 в Москве

Победой сборной Ирландии завершился в Москве первый этап европейской серии Гран-при по регби-7 среди мужских команд. В финале ирландцы взяли верх над командой Испании со счётом 12:0, впервые в своей истории выиграв европейский этап. Бронзовым призёром стала сборная России. В полуфинале наша команда уступила именно Ирландии (21:28).

Самым результативным игроком сборной России на турнире стал Роман Рощин, набравший 38 очков. Самым результативным по попыткам — Герман Давыдов, у которого 7 заносов.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Первый этап. Москва, Россия

Финал

Ирландия – Испания – 12:0.