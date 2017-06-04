Байдарочник Юреня выиграл этап Кубка мира в Белграде, Червов — 10-й

Российский байдарочник Николай Червов занял 10-е место в заезде на дистанции 5000 метров на третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия). Победу одержал белорус Олег Юреня, призёрами стали датчанин Рене Поульсен и француз Сириль Карре.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Третий этап. Белград, Сербия
Мужчины. 5000 м. Байдарка-одиночка
1. Олег Юреня (Беларусь) – 20.19,080.
2. Рене Поульсен (Дания) – 20.20,620.
3. Сириль Карре (Франция) – 20.25,320…
10. Николай Червов (Россия) – 21.18,580.