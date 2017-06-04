Ласицкене выиграла международный турнир в Польше

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) стала победительницей международного турнира в Ополе (Польша). Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2 метра, побив рекорд соревнований. Второе и третье места заняли чешки — Михаэла Груба (1,90) и Лада Пейхалова (1,86).

Ранее Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), преодолев высоту 2,03 метра. 8 июня у россиянки запланирован старт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, 11 июня она выступит на турнире в Хенгело (Голландия), 13-го — в Турку (Финляндия), а 18 июня она заявлена на этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.