Саблистка Лембах выиграла этап Гран-при в Москве, Башта — восьмая

Победой француженки Шарлотты Лембах завершился в Москве этап Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин. В финале Лембах победила венгерку Анну Мартон со счётом 15:10. Бронзовыми призёрами стали румынка Бьянка Паску и француженка Каролина Куроли. Лучшая из россиянок Анна Башта заняла восьмое место, завершив выступление на стадии четвертьфинала.

До стадии 1/16 финала дошли четыре российские саблистки: действующая чемпионка России Ольга Никитина, Софья Позднякова, Яна Обвинцева и Башта. В 1/8 финала вышла только Башта, победив соперницу из Туниса Аззу Бесбес – 15:12. Добралась Башта и до четвертьфинала, победив аргентинку Марию Белен Перес Морис со счётом 15:11. Соперницей Башты за выход в полуфинал стала лидер рейтинга турнира Мартон, которая и одержала победу со счётом 15:5.