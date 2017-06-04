Хонина и Селезнева одержали по две победы на этапе мирового Челлендж Кубка

Россиянки Полина Хонина и Екатерина Селезнева одержали по две победы в отдельных упражнениях на этапе мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике, который проходил в Гвадалахаре (Испания). Хонина выиграла в упражнении с мячом и булавами, Селезнева была первой с обручем и лентой.
Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Гвадалахара, Испания
Обруч
1. Екатерина Селезнева (Россия) – 17,800.
2. Алина Гарнашко (Белоруссия) – 17,200.
3. Као Минагава (Япония) – 17,050…
8. Полина Хонина (Россия) – 14,400.
Мяч
1. Полина Хонина (Россия) – 18,400.
2. Екатерина Селезнева (Россия) – 18,050.
3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 18,000.
Булавы
1. Полина Хонина (Россия) – 18,050.
2. Анастасия Сердюкова (Узбекистан) – 16,600.
3. Виктория Мазур (Украина) – 16,400.
Лента
1. Екатерина Селезнева (Россия) – 17,800.
2. Анастасия Сердюкова (Узбекистан) – 16,800.
3. Юлия Евчик (Беларусь) – 16,700.
4. Полина Хонина (Россия) – 16,350.