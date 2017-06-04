Хонина и Селезнева одержали по две победы на этапе мирового Челлендж Кубка

Россиянки Полина Хонина и Екатерина Селезнева одержали по две победы в отдельных упражнениях на этапе мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике, который проходил в Гвадалахаре (Испания). Хонина выиграла в упражнении с мячом и булавами, Селезнева была первой с обручем и лентой.

Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Гвадалахара, Испания

Обруч

1. Екатерина Селезнева (Россия) – 17,800.

2. Алина Гарнашко (Белоруссия) – 17,200.

3. Као Минагава (Япония) – 17,050…

8. Полина Хонина (Россия) – 14,400.

Мяч

1. Полина Хонина (Россия) – 18,400.

2. Екатерина Селезнева (Россия) – 18,050.

3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 18,000.

Булавы

1. Полина Хонина (Россия) – 18,050.

2. Анастасия Сердюкова (Узбекистан) – 16,600.

3. Виктория Мазур (Украина) – 16,400.

Лента

1. Екатерина Селезнева (Россия) – 17,800.

2. Анастасия Сердюкова (Узбекистан) – 16,800.

3. Юлия Евчик (Беларусь) – 16,700.

4. Полина Хонина (Россия) – 16,350.