Егорян: пока не знаю, когда смогу выступать в полную силу

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Яна Егорян не принимала участия в этапе Гран-при в Москве из-за перелома пальца.

«Травма случилась буквально за два дня до соревнований, и мы были вынуждены принять решение о снятии. Для меня это большой удар, «Московская сабля» – самый любимый турнир вообще из всех, что проводятся. Я была безумно разочарована, что не смогу представлять свою страну и порадовать близких мне людей. Оба дня я приходила на трибуны, но это, конечно, совсем не то, что выступать…

Не могу сказать, что я находилась на пике. Работать нам было довольно тяжело. Были определенные проблемы со здоровьем, сложно было каждый раз находить мотивацию, чтобы выдерживать нужный тренировочный ритм. Но в целом, все шло довольно хорошо. Пик формы мы так и планировали подвести к чемпионату мира, который пройдет в середине июля в Лейпциге.

Реально ли успеть подготовиться к ЧМ с учетом травмы? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Пока шла «Московская сабля», все специалисты сборной были заняты соревнованиями. В понедельник мы соберемся и, надеюсь, появится ясность, как буду восстанавливаться и когда смогу выступать в полную силу», — приводит слова Егорян «Спорт-экспресс».