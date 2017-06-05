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Меркулова опустилась на 10-ю строчку в рейтинге FEI по выездке

5 июня 2017, понедельник. 09:11. Другие

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке, в котором россиянка Инесса Меркулова опустилась на 10-ю строчку. Её соотечественница Марина Афрамеева располагается на 39-й позиции. Лидирует представительница Германии Изабель Верт.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка
1 (1). Изабель Верт (Германия) — 3017.
2 (2). Кристина Броринг-Шпрее (Германия) — 2789.
3 (3). Дороти Шнайдер (Германия) — 2696.

10 (9). Инесса Меркулова (Россия) — 2339.
39 (42). Марина Афрамеева (Россия) — 1857.

Источник: Международная федерация конного спорта Сообщить об ошибке
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