Меркулова опустилась на 10-ю строчку в рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке, в котором россиянка Инесса Меркулова опустилась на 10-ю строчку. Её соотечественница Марина Афрамеева располагается на 39-й позиции. Лидирует представительница Германии Изабель Верт.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка
1 (1). Изабель Верт (Германия) — 3017.
2 (2). Кристина Броринг-Шпрее (Германия) — 2789.
3 (3). Дороти Шнайдер (Германия) — 2696.
…
10 (9). Инесса Меркулова (Россия) — 2339.
39 (42). Марина Афрамеева (Россия) — 1857.