Яхтсмен Грачёва участвует в трансатлантическом переходе для установления рекорда

В ночь на 2 июня стартовал трансатлантический переход по маршруту Бермуды — Плимут (2870 миль) с целью установления официального мирового рекорда скорости по правилам World Sailing Speed Record Council. Рекорд на лодке Class 40 под названием Talanta пытаются установить шведский яхтсмен Микаэль Рикинг и российская гонщица Ирина Грачёва.

Это первая в истории попытка установить мировой рекорд скорости на указанной дистанции для однокорпусных яхт Class 40. По оценке участников, на преодоление дистанции им понадобится около 10 дней, сообщает официальный сайт ВФПС.