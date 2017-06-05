Ласицкене: атлет должен уметь справляться с любыми условиями и ничего не бояться

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) прокомментировала свою победу на международном турнире в Ополе (Польша). Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2 метра, побив рекорд соревнований.

«Соревнования в Польше хоть и прошли в нелёгких условиях, но впечатления и настроение — отличные. Всё супер! Два метра – хороший результат, это рекорд стадиона в Ополе, поэтому мы довольны. Спортсмен должен уметь справляться с любыми условиями и ничего не бояться, поэтому мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить. Всё хорошо, и мы с отличным настроением едем в Рим», — цитирует Ласицкене «Р-Спорт».