Дорен-Абер: высока вероятность того, что завершу карьеру после следующего сезона

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете и спринте, пятикратная чемпионка мира французская биатлонистка Мари Дорен-Абер сообщила, что может завершить карьеру после олимпийского сезона. В общем зачёте Кубка мира она стала четвёртой.

«Я не строю планов после Олимпиады в Пхёнчхане. Не знаю, продолжу карьеру или завершу её. Высока вероятность того, что я завершу карьеру после следующего сезона, но ещё точно не определилась. Это зависит от многих факторов, в частности, от результатов и от моей дочери», – цитирует Дорен-Абер Ski Chrono.