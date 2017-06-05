Тренер по маунтинбайку Колпаков погиб на соревнованиях в Пермском крае

4 июня во время соревнований по маунтинбайку в Верхней Курье (Кубок Пермского края) умер главный тренер сборной Пермского края 53-летний Константин Колпаков. Свидетели инцидента рассказали, что причиной стали травмы, которые он получил при падении с велосипеда, сообщают «Новости Перми».

Колпаков, выступавший как ветеран, на спуске врезался в дерево и получил травмы. На месте Константину была оказана медицинская помощь, но спасти тренера не удалось.

Колпаков увлекался велоспортом со студенческих времён.