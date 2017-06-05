Жуков не вышел в 1/8 финала этапа Кубка Европы по дзюдо в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) прошёл этап Кубка Европы по дзюдо. Участие в соревнованиях принимал один представитель России — Пётр Жуков. В весовой категории до 66 кг он не сумел пробиться в 1/8 финала, проиграв португальцу Жоау Крисостомо. Победу в соревнованиях в этой категории одержал представитель Украины Геворг Хачатрян.

Победителями этапа Кубка Европы также стали румыны Моника Унгуряну (до 48 кг) и Даниэль Натя (свыше 100 кг), французы Присцилла Гнето (до 57 кг), Кларисса Агбеньену (до 63 кг),Мари Ева Гае (до 70 кг) и Клеман Делвер (до 100 кг), представительница Польши Агата Перенц (до 52 кг), австрийка Бернадет Граф (до 78 кг), украинка Галина Тарасова (свыше 78 кг), Даниэль Бен Давид из Израиля (до 60 кг), Джеффри Руис из Пуэрто-Рико (до 73 кг), бельгиец Жоаким Ботье (до 81 кг) и азербайджанец Турал Сафгулиев (до 90 кг).