Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Жуков не вышел в 1/8 финала этапа Кубка Европы по дзюдо в Бухаресте

5 июня 2017, понедельник. 13:26. Другие

В Бухаресте (Румыния) прошёл этап Кубка Европы по дзюдо. Участие в соревнованиях принимал один представитель России — Пётр Жуков. В весовой категории до 66 кг он не сумел пробиться в 1/8 финала, проиграв португальцу Жоау Крисостомо. Победу в соревнованиях в этой категории одержал представитель Украины Геворг Хачатрян.

Победителями этапа Кубка Европы также стали румыны Моника Унгуряну (до 48 кг) и Даниэль Натя (свыше 100 кг), французы Присцилла Гнето (до 57 кг), Кларисса Агбеньену (до 63 кг),Мари Ева Гае (до 70 кг) и Клеман Делвер (до 100 кг), представительница Польши Агата Перенц (до 52 кг), австрийка Бернадет Граф (до 78 кг), украинка Галина Тарасова (свыше 78 кг), Даниэль Бен Давид из Израиля (до 60 кг), Джеффри Руис из Пуэрто-Рико (до 73 кг), бельгиец Жоаким Ботье (до 81 кг) и азербайджанец Турал Сафгулиев (до 90 кг).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Другие
5 июня 2017, понедельник
13:26 Жуков не вышел в 1/8 финала этапа Кубка Европы по дзюдо в Бухаресте
12:55 Девятьяров: познакомлюсь с женской сборной России по биатлону 7 июня
12:37 Мамедов: цель — ОИ-2020, но никому не объяснишь это, когда привозишь 55-е места
11:42 Тренер по маунтинбайку Колпаков погиб на соревнованиях в Пермском крае
11:03 Джима: не знаю, как сын Виты Семеренко будет отличать её от Валентины
10:48 Дорен-Абер: высока вероятность того, что завершу карьеру после следующего сезона
10:29 Женская сборная России по лыжным гонкам перед ОИ будет тренироваться на Сахалине
09:40 Россияне Деревень, Шишкарёв и Дибиров стали победителями гандбольной ЛЧ
09:28 Ласицкене: не стала отменять прыжки из-за дождя, надо прыгать в любую погоду
09:14 Яхтсмен Грачёва участвует в трансатлантическом переходе для установления рекорда
09:11 Меркулова опустилась на 10-ю строчку в рейтинге FEI по выездке
01:00 Егорян: пока не знаю, когда смогу выступать в полную силу
00:14 Россиянка Левина выиграла обе гонки в одиночке на «Большой московской регате»
4 июня 2017, воскресенье
23:31 Хонина и Селезнева одержали по две победы на этапе мирового Челлендж Кубка
22:56 «Брага» завоевала кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
20:49 Саблистка Лембах выиграла этап Гран-при в Москве, Башта — восьмая
20:32 Ласицкене выиграла международный турнир в Польше
19:55 Ефимова на Mare Nostrum выступит не только в брассе, но и на 200 м комплексом
19:17 Байдарочник Юреня выиграл этап Кубка мира в Белграде, Червов — 10-й
18:55 Сборная Ирландии выиграла этап европейского Гран-при по регби-7 в Москве
18:55 Сборная Москвы выиграла чемпионат России по триатлону в эстафете
18:32 «Локомотив» взял бронзу Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
17:43 Каноист Петров завоевал серебро на этапе Кубка мира в Белграде
17:27 Сборная России по регби взяла бронзу этапа европейского Гран-при в Москве
16:40 Де Гендт выиграл первый этап веломногодневки «Критериум Дофине»
16:38 Китаянка Дин Нин — чемпионка мира по настольному теннису
15:54 «Спартак» проиграл «Кристаллу» в матче за пятое место на КЕЧ по пляжному футболу
15:01 Россияне проиграли в полуфинале этапа европейского Гран-при в Москве
14:00 Ханю: Медведева способна кататься чисто в любой ситуации
12:44 ЦСКА занял 11-е место на КЕЧ, не проиграв ни одного матча в основное время
12:23 CAS аннулировал результат китайской пятиборки Цзян на ОИ-2016 за допинг
11:32 Хонина победила в многоборье на этапе Челлендж Кубка в Испании
10:59 Сборная России победила Грузию в 1/4 финала этапа европейского Гран-при в Москве
10:40 13-летний японец стал самым молодым четвертьфиналистом ЧМ по настольному теннису
09:54 В 2020 году пройдёт объединённый ЧМ в классическом и спринтерском многоборье
00:56 Главный тренер «Дины»: мы не заслуживали трёх поражений подряд
00:33 После 5-го тура на ЧЕ по шахматам в Минске четверо лидеров
00:18 Видеосюжет о третьем дне Кубка ассоциации класса «Оптимист» и Кубка «Газпрома»
3 июня 2017, суббота
23:59 Алекберов: самая большая победа — если такой клуб, как «Динамо», будет сохранён
23:25 Тренера мини-футбольного «Динамо» облили шампанским прямо на пресс-конференции
22:32 «Дельта» не смогла выйти в финал КЕЧ по пляжному футболу, уступив «Артур Мьюзик»
22:15 Женская сборная России по гандболу выиграла турнир в Турции
21:34 Ватерполистки сборной России стали третьими на турнире в Китае
21:32 Данилова и Д. Полянский стали чемпионами России 2017 года по триатлону
20:59 Саблист Куратоли выиграл этап Гран-при в Москве, Якименко — 7-й
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017