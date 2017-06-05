Губерниев: тандем Коновалов – Девятьяров будет возрождать женский биатлон в РФ

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал включение в тренерский штаб женской сборной России по биатлону бывшего советского и российского лыжника, олимпийского чемпиона 1988 года в гонке на 15 км Михаила Девятьярова.

«Вот он. Великий лыжник, олимпийский чемпион и прекрасный коуч. Михаил Девятьяров! Теперь Девятьяров – тренер женской сборной России по биатлону. Именно тандем Коновалов – Девятьяров будет возрождать женский биатлон в стране. Вперёд, тренеры! Наши женщины всех победят», – написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».