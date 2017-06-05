Демар выиграл второй этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Француз Арно Демар из команды FDJ победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине», проходившей во Франции, между Сен-Шамоном и Арланком. Второй результат показал норвежец Александр Кристофф, выступающий за Katusha-Alpecin, а замкнул тройку ещё один француз Насер Буанни из команды Cofidis.

В общем зачёте лидирует победитель первого этапа, бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto-Soudal.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»

Второй этап. Сен-Шамон – Арланк, Франция. 171 км

1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 4.13,53

2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – то же время

3. Насер Буанни (Франция, Cofidis)

Общий зачёт

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 8.30,47

2. Аксель Домон (Франция, AG2R) – 0,48

3. Диего Улисси (Италия, UAE) – 1,03.