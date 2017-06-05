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Мамедов: восстановлением саблистки Егорян занимается ФМБА, она выступит на ЧЕ

5 июня 2017, понедельник. 20:27. Другие

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, которая из-за травмы пальца вынуждена была пропустить турнир «Московская сабля», заявлена на чемпионат Европы (12-17 июня в Тбилиси). Об этом после тренерского совета Федерации фехтования России заявил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

«Прежде всего, мы обсудили состав команды на чемпионат Европы. Яна Егорян заявлена для участия на турнире. Параллельно я обратился к замглаве ФМБА Юлии Мирошниковой. Вчера вечером она взяла всю заботу о восстановлении Яны на себя. Во время тренерского совета пришла информация от Мирошниковой, что ФМБА постарается восстановить состояние здоровье Яны при условии, что она будет соблюдать врачебные рекомендации на протяжении этой недели. Тогда она будет в состоянии выступить на чемпионате Европы», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Егорян: пока не знаю, когда смогу выступать в полную силу
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Яна Егорян
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5 июня 2017, понедельник
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