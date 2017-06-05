Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию

После тренерского совета Федерации фехтования России стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию, который пройдёт с 12 по 17 июня в Тбилиси. Заявки команд-участниц размещены на официальном сайте Международной федерации фехтования.

В соревнованиях рапиристов у мужчин заявлены Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко, у женщин — Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

В соревнованиях саблистов у мужчин выступят Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко, у женщин — Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и Софья Позднякова.

В соревнованиях шпажистов у мужчин примут участие Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, у женщин — Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Дарья Мартынюк.