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Тренер мини-футбольного «Динамо»: мы все в ожидании хоть каких-то новостей

5 июня 2017, понедельник. 22:15. Другие

Наставник подмосковного «Динамо» Темур Алекберов рассказал, какие изменения могут произойти в стане 11-кратного чемпиона России в межсезонье. Клуб на протяжении последних восьми месяцев испытывает серьёзные финансовые проблемы, а игроки всё это время не получают зарплату.

«Я могу покинуть команду в межсезонье, поэтому нет никакой информации по игрокам. Ни с кем не велось разговоров, ничего! Поэтому на сегодняшний момент ничего нельзя сказать. Точно нас покидают Робиньо и Ари. Про остальных футболистов я пока ничего сказать не могу, хотя, может быть, я чего-то не знаю. Мы сейчас все в ожидании хоть каких-то новостей.

Команда всегда жила в ожидании определённой точки, и когда она к этой точке подходила, но ничего не менялось, всё приходилось начинать заново. И уже те слова, которые ты говорил до этого, не работали. Надо было находить новую мотивацию, новые рычаги, игроки же разочарованы. Конечно, это был очень сложный сезон. Я бы, наверное, никому из своих коллег не пожелал такой участи, потому что управлять командой-чемпионом в такой ситуации очень трудно. Когда в твоём составе чемпионы мира, футболисты, которые не один раз выиграли чемпионат России, сложно найти мотивацию, чтобы выиграть ещё один титул в такой тяжёлой финансовой ситуации. Но хочу отметить, что игроки «Динамо» опытные, и когда они чётко видят кубок, за который борются, они становятся другими: они объединяются и совсем по-другому сконцентрированы. А когда «Динамо» играет командой, то оно всегда представляет грозную силу. Игры были очень сложные, но в тяжёлые минуты игрокам помогал опыт – и действовать грамотно, и принимать решения на площадке правильно», — приводит слова Алекберова «Подмосковье сегодня».

«Динамо» в третий раз обыграло «Дину» и стало чемпионом России по мини-футболу
Источник: Портал "Подмосковье сегодня" Сообщить об ошибке
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