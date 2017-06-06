Паунд уверен, что вина спортсменов РФ в подмене допинг-проб на ОИ будет доказана

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказал мнение о возможных результатах работы комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), созданных в июле 2016 года для расследования нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Комиссия Дениса Освальда занимается перепроверкой проб участников ОИ-2014, а комиссия Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений.

«Не думаю, что Шмид сумеет выяснить, кто конкретно виноват. Было бы безумием думать, что он сможет поехать в Россию и установить, что «капитан Олег из ФСБ виновен, а сержант Дмитрий – нет». МОК, кажется, делает все возможное, чтобы избежать необходимости указывать пальцем на Россию.

А насчет комиссии Освальда Я не очень беспокоюсь. Я абсолютно уверен, что он будет выстраивать дела на основе имеющихся доказательств, а затем, вероятно, передаст их в Спортивный арбитражный суд (CAS). Скорее всего, защита спортсменов будет заключаться в том, что они «понятия не имели» о происходящем и, следовательно, не являются виновными. Но суть в том, что они взяли чистые образцы мочи, которые были заморожены и сохранены для последующего использования для замены проб. Не думаю, что они могут сказать, что они не были виновны, и я уверен, что CAS придет к такому же выводу», – приводит слова Паунда Inside the Games.