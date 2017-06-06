Комиссия спортсменов заявки Парижа на ОИ-2024 встретилась на «Ролан Гаррос»

Заявочный комитет Парижа как столицы Олимпийских игр 2024 года и спортсмены, представляющие французскую заявку, посетили теннисный комплекс «Ролан Гаррос» за 100 дней до сессии МОК в Лиме, на которой и будет объявлено имя хозяина Олимпиады и Паралимпиады.

Трёхкратный олимпийский чемпион по гребле Тони Эстанге и министр спорта страны Лора Флессель прибыли на арену, где проходят матчи турнира «Большого шлема», чтобы начать обратный отсчёт до даты выбора столицы ОИ-2024 — 13 сентября 2017 года.

Если Париж получит право проведения летней Олимпиады, теннисный комплекс в 2024 году будет принимать соревнования по теннису и боксу среди олимпийцев, а также теннису, баскетболу и регби на инвалидных колясках среди паралимпийцев.