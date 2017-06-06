НОК Китая проведёт тотальную проверку для выявления случаев приёма допинга

Национальный олимпийский комитет Китая проведёт тотальную проверку среди китайских спортсменов с целью выявления возможных случаев нарушений антидопинговых правил. Такое решение было принято после дисквалификации пятиборки Чэнь Цзянь, сообщает Chinadaily.

На минувшей неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Чэнь Цзянь на решение об аннулировании её результата на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Чемпионка мира 2015 года по современному пятиборью стала четвёртой на Играх в Бразилии, но её допинг-проба дала положительный результат на диуретик гидрохлортиазид.